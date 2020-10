Aggiornamenti di viabilità: Serravalle, resta chiuso il ponte per Grignasco

R️esta chiuso il ponte che collega Serravalle Sesia e Grignasco sulla sp 299 della Valsesia. Al termine del sopralluogo svolto dalla Provincia di Novara è stato deciso di mantenere il manufatto ancora sotto osservazione.

"Le verifiche - si legge in una nota del sindaco di Grignasco - hanno evidenziato che la superficie e i piloni in secca non presentano criticità, ma a causa dell’altezza dell’acqua non è stato possibile verificare compiutamente i piloni centrali motivo che suggerisce di protrarre la chiusura".

Nella giornata si lunedì è in programma un nuovo sopralluogo per verificare gli elementi domenica ritenuti ancora critici. I collegamenti tra vercellese e novarese, nella zona del gattinarese, sono al momento garantiti dal ponte di Ghislarengo.