Motta de'Conti devasta dall'acqua: paese allagato numerosi sfollati

Motta de' Conti si rimbocca le maniche e inizia la conta dei danni causati dalla disastrosa alluvione che nella giornata di sabato ha interessato gran parte del paese: dopo la rottura di una parte dell'argine, in pochi minuti gran parte delle strade si sono allagate: via Regione Cuna, via Vercelli, via Fontana, via Roma, via Terranova e la zona del cimitero.

Circa 25 famiglie sono state evacuate e, in caso, sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco in elicottero per risolvere una situazione particolarmente difficile: la maggior parte degli sfollati ha trovato ospitalità da patenti e amici.

Da domenica mattina l'amministrazione comunale - che ha fronteggiato la situazione con le pochissime forze disponibili - ha individuato nella zona del peso pubblico un'area per lo sgombero degli ingombranti e chiesto rinforzi alla Protezione civile.