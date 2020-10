Borgosesia conta i danni: domenica di lavoro all'Isola alluvionata - foto

Borgosesia conta i danni causati da un'ondata di maltempo che non trova precedenti negli annali e mette in campo tutte le forze disponibili per far tornare quanto prima alla normalità le zone maggiormente colpite. In primis il quartiere Isola, sommerso da 50 centimetri d'acqua nella notte tra venerdì e sabato.

Dalla mattina di domenica sono al lavoro ruspe e il personale della Protezione civile e dell'Aib per rimuovere le tonnellate di fango e detriti che l'acqua ha lasciato sulla strada. A coordinare gli interventi, in stretto contatto con il sindaco Paolo Tiramani (di rientro da Catania) è l'assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Bonaccio. "Sono stati due giorni di estrema tensione che rimarranno impressi nei miei ricordi. La pioggia battente che ha sferzato la nostra valle unita a quello spaventoso vento creava un ambiente da film horror ci ha accompagnato senza sosta a rincorrere frane, alberi caduti e purtroppo l'allargamento del rione Isola", racconta ai concittadini attraverso i social.

Bonaccio racconta i momenti di disperazione di cui è stato testimone, di fronte a persone costrette a lasciare le case allagate. "Davanti ad alcuni anziani che disperati piangevano le loro cose perdute mi si è spezzato il cuore - spiega ancora in un post -; c'era una giovane coppia con un bambino di pochi giorni che era in estrema difficoltà, e poi i tanti tanti danni in generale che ho potuto subito notare. Il risvolto positivo come tante volte ormai accade è la passione dei volontari che senza sosta lavorano in qualunque condizione ambientale. E la competenza del nostro personale comunale, sempre in prima linea".

Al lavoro anche il personale di Seso, la municipalizzata che si occupa di igiene ambientale e strade. È Marisa Varacalli, amministratore unico, a seguire le operazioni: "Ci siamo subito messi a disposizione degli assessori che stanno coordinando gli interventi – spiega - a partire dall’una di notte di venerdì, una squadra è uscita per i primissimi interventi a supporto della Protezione Civile, sono poi intervenute nelle ore successive altre 3 squadre della Seso, dotate di automezzi e piccoli compattatori, per avere agilità di movimento sulla viabilità compromessa. Dalle 6 di stamattina – aggiunge Varacalli – è in funzione la spazzatrice meccanica, per la pulizia delle vie principali della città".

Nella giornata di domenica sono in programma una serie di servizi nelle zone periferiche e in ausilio alla Protezione Civile, nel quartiere Isola, con motopompe per liberare case e strade dall’acqua.

Intanto, proprio nella giornata di domenica, è atteso in città anche il presidente dell'Atc, Luigi Songa, per un sopralluogo a un condominio di via Galoppini scoperchiato dal vento. "Cercheremo di affrontare una a una tutte le priorità che ci sono state poste in quest'emergenza", ha assicurato Songa.