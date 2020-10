Tangenziale Nord, i danni lasciati dalle acque della Sesia - FOTO

L'acqua si è ritirata ed è iniziata la conta dei danni sulla Tangenziale Nord che, tra venerdì e sabato è sempre rimasta chiusa al traffico dopo lo sfondamento e l'allagamento di parte della sede stradale.

Come testimoniano le immagini ci sono danni rilevanti al guard rail trascinato via dall'acqua e c'è una vettura incidentata da rimuovere. Parte della carreggiata, nella zona dopo il ponte in direzione Borgo Vercelli, risulta ancora impraticabile a causa della presenza di detriti trasportati dal fiume. La strada resta ovviamente chiusa in attesa degli interventi di ripristino e delle verifiche relativa alla sicurezza che verranno svolta dalla Provincia.

"Questa mattina ho firmato la riapertura del ponte di BorgoVercelli - spiega il sindaco Andrea Corsaro di ritorno da un sopralluogo nella zona effettuato con il vice sindaco Massimo Simion - e ho sentito la Provincia per sollecitare gli interventi su un'arteria che è di grande importanza per tutto il territorio. Sabato siamo stati qui con il vice presidente della Regione, Fabio Carosso quando la strada era ancora allagata per un largo tratto per mostrare la situazione di difficoltà che dovrà essere affrontata nei tempi più brevi possibile".