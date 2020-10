Riaperto il ponte per BorgoVercelli

E' tornato transitabile, poco prima delle 10, il ponte che collega Vercelli al novarese. Il ponte di corso Matteotti - corso Novara ha riaperto dopo che, nella notte, sono stati fatte attività di ripristino e monitoraggio da parte della Provincia. Resta chiusa, invece, la Tangenziale Nord.

Lo rende noto il vice presidente, Pier Mauro Andorno: Vercelli torna dunque a essere collegata con la Lomellina. Non con il novarese, purtroppo, a causa dei rilevanti danni sulla provinciale 11 in zona Borgo Vercelli. l'arteria non è percorribile ed è gravemente danneggiata dall'allagamento. "Da domani riprendono i lavori per la riapertura della SP 11 bis nel tratto di BorgoVercelli - spiega Andorno - I lavori dovrebbero durare circa una settimana".

Per raggiungere Novara, dunque, la via più "rapida" considerate le circostanza, è utilizzare l'autostrada: ingresso a Larizzate, svincolo per Gravellona Toce, e successivo ingresso sulla A4 all'altezza di Vicolungo, con uscita ai caselli di Novara Ovest o Novara Est a seconda delle esigenze.

"Stiamo monitorando tutte le altre situazioni", aggiunge Andorno.

In provincia, resta chiuso invece il ponte di Ghislarengo: "Il ponte rimarrà chiuso fino a verifica di stabilità da parte della Provincia", si legge in una nota del Comune. Nella parte nord e verso la Valsesia i collegamenti con il novarese restano complessi, dopo il crollo del ponte di Romagnano.