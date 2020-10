Tra i convocati della Pro spunta fuori Padoan

Portieri: Moschin, Saro, Tintori

Difensori: Auriletto, Carosso, De Marino, Hristov, Iezzi, Masi, Rodio, Secondo

Centrocampisti: Bruzzaniti, Emmanuello, Graziano, Nielsen, Petris

Attaccanti: Comi, Della Morte, Padovan, Rolando, Romairone, Ruggiero, Zerbin

Tra i convocati di mister Modesto ecco che spunta Stefano Padoan, centravanti di 26 anni che dopo le giovanili della Juventus ha giocato in diverse squadre di C (e due campionati con poche presenze anche in B). In tutto 161 presenze ma solo 18 reti segnate. Non possiamo che augurargli e augurarci che si sblocchi proprio quest'anno...

La Società ha inoltre comunicato di aver tesserato l'esterno sinistro Blaze, 26 anni, due stagioni fa giocò nel Rende allenato da Modesto