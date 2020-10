Maltempo: canali osservati speciali ad Asigliano - foto

Si apre una giornata molto difficile sul versante meteorologico: è confermato l'allerta arancione per le precipitazioni che, da venerdì, stanno causando problemi alla rete viaria e danni.

"Il fiume Sesia - si legge in una nota della Provincia - è a un livello mai visti negli ultimi 20 anni"

Nella cintura di Vercelli notte di controlli ad Asigliano, dove la situazione delle rogge desta più di una preoccupazione. "La Roggia Bona è al limite - scrive il sindaco Carolina Ferraris, intorno alle 7 del mattino postando le foto dell'ultimo controllo - . I corsi d'acqua sono tutti oltre soglia di sicurezza con il fiume Sesia in condizioni difficili. Per Asigliano si registrano criticità all'altezza del ponte strada per Costanzana e via Aldo Moro".

Per fortuna, da qualche ora la pioggia ha ridotto di intensità: la situazione resta comunque strettamente monitorata.

La Provincia raccomanda di non mettersi in viaggio perché la situazione viaria presenta molte criticità e sono numerose le strade e i ponti chiusi al traffico.