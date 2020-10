Allagamenti per le strade e al cimitero: difficile pomeriggio per Caresana - foto

Ore di preoccupazione, campi e zone golenali allagate e acqua in alcune strade del paese, oltre che all'interno del cimitero.

Dal primo pomeriggio di sabato, il passaggio della piena del fiume Sesia si è fatta sentire anche a Caresana. In paese si sono registrati pesanti allagamenti in via XXV Aprile e all'interno del cimitero.