Crollato il ponte sullo Strona: strada interrotta da Borgosesia e Crevacuore - FOTO

Il maltempo non risparmia la zona al confine tra Valsesia e Valsessera. È stata chiusa alla viabilità la strada provinciale che da Crevacuore conduce a Borgosesia, nei pressi dell'ex cartiera per il crollo di una parte del ponte sullo Strona, con l'asfalto che ha ceduto alla forza dell'acqua. Le immagini arrivate in redazione sono davvero impressionanti. Al momento il traffico è deviato.

“Ho già incaricato il tecnico di fare una prima relazione da inviare a Regione e Provincia così da inviarla già lunedì mattina – spiega al telefono il sindaco Ermanno Raffo – Ringrazio tutti coloro che da questa notte sono in azione: Protezione civile, AIB, Polizia municipale, vicesindaco e assessori”.