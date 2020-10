Alluvione all'Isola di Borgosesia: il Comune vuol vederci chiaro

Da ore tiene la cittadinanza informata con continui post su quanto sta accadendo, è in contatto telefonico costante con i suoi assessori e con tutti i referenti operativi sul campo: Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia, non era in città stanotte, ma ha seguito passo passo l’evolversi degli eventi a Borgosesia e in tutta la Valsesia, mentre Fabrizio Bonaccio, Eleonora Guida e Paolo Urban dagli uffici comunali coordinavano gli interventi.

«Vista l’allerta emessa da Arpa Piemonte abbiamo attivato, già venerdì mattina, il COC comunale e abbiamo iniziato a monitorare il territorio ininterrottamente – spiega il sindaco – in serata la situazione è precipitata, per tutta la notte i miei assessori sono stati in Comune per seguire le operazioni, uscendo anche per sopralluoghi nelle aree critiche. Abbiamo preso decisioni dure, come la chiusura immediata dei ponti, con l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza dei nostri concittadini: sappiamo che questo ha arrecato dei disagi, ma l’obiettivo era non correre rischi per le vite umane, e lo abbiamo centrato».

Il sindaco vuole vederci chiaro, invece, per il quartiere Isola, dove è esondato il canale privato, con pesanti conseguenze per tutta l’area: «Abbiamo avuto grosse difficoltà a gestire la situazione in quella zona – spiega Tiramani – perché il canale, esondato intorno alla mezzanotte, è di proprietà di un’azienda i cui responsabili erano irreperibili: a mezzanotte è stato un geometra del Comune a chiudere le paratie, perché non si riusciva a rintracciare nessun addetto. Questo fatto è grave, pertanto ho convocato per lunedì mattina i responsabili dell’azienda, per andare a fondo sulla questione e verificare eventuali responsabilità».