Allagamenti e danni a Borgosesia: il video spaventoso del fiume a Isolella

Allagamenti di parcheggi, garage e tavernette; ponti chiusi e strade delle frazioni sotto osservazione.

La paura non è ancora passata a Borgosesia dove, nella mattina di sabato, restano chiusi i ponti letteralmente assediati dalle acque del fiume Sesia.

Ecco nel video la situazione al ponte di Isolella

La situazione peggiore è in località Isola di Sopra dove l'acqua, in strada, è arrivata a quasi 50 centimetri, invadendo garage, scantinati, tavernette. "Ci sono volontari con un cuore grandissimo che in sinergia con gli uffici comunali e gli assessori Fabrizio Bonaccio, Paolo Urban ed Eleonora Guida stanno andando a soccorrere famiglie in difficoltà e a rimuovere i numerosi smottamenti", ha evidenziato nella notte il sindaco Paolo Tiramani.

"Alcune zone di Borgosesia sono letteralmente devastate", aggiunge il primo cittadino. L'emergenza è ancora in corso: dunque prudenza e nessuno spostamento non necessario.