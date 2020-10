Cigliano, sindaco sotto assedio: raccolta firme per chiedere la sfiducia

Raccolta firme, a Cigliano, per chiedere ai consiglieri di maggioranza e di opposizione di votare una mozione di sfiducia a sindaco e giunta. Si fa sempre più difficile il rapporto tra amministrazione e ciglianesi, o almeno una parte di essi: la crisi esplosa con la vicenda legata all'inagibilità della scuola materna ha segnato un punto di non ritorno nei rapporti tra amministrazione – sindaco in primis – e cittadini. Così, da giovedì 1 ottobre, in paese si raccolgono le firme a sostegno di una sfiducia prevista dall'articolo 28 dello Statuto comunale. E, per sabato 10 ottobre, è stata indetto un altro incontro tra cittadini interessati a discutere i problemi del paese e a manifestare pacificamente il dissenso rispetto a certe scelte.

“Noi cittadini non ci rassegniamo ad avere un sindaco e un'amministrazione impreparati a gestire nella gestione del bene comune, arroganti e per nulla disposti all'ascolto dei cittadini”, si legge nella premessa della petizione. All'interno del documento il problema della scuola materna, che ha molto esacerbato i rapporti tra le parti, ha uno spazio essenziale, ma non è il solo tema che i cittadini contestano all'amministrazione: “C'è una totale indisponibilità di sindaco, giunta e maggioranza ad ascoltare i cittadini per trovare soluzioni condivise – si legge nel documento -... una totale assenza di iniziative di tipo culturale, di strutture ricreative per bambini e ragazzi (parco giochi e centro sportivo), una gestione non funzionale degli spazi che penalizza ragazzi e associazioni”. E poi la situazione più generale del paese: “totale assenza di cura del verde, condizioni delle strade, smaltimento dei rifiuti, continua mancanza di programmazione e sistematico ricorso a soluzioni di emergenza”.

La raccolta di firme viene effettuata in alcuni negozi del paese, ma giovedì, nel giorno di esordio dell'iniziativa, la vicesindaca Stefania Crittino, ha posizionato un banchetto all'esterno del Comune, raccogliendo per alcune ore le adesioni. In un post ha specificato di non condividere i contenuti del documento, ma “visto che in maniera particolare si parla dei miei assessorati comunico che questa mattina sarò davanti al Comune, ad autenticare le firme raccolte, condivido la libertà di espressione e sono a disposizione per eventuali domande”.