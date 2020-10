Strada chiuse in Valsesia: piante schiantate e cedimenti

Si fa di minuto in minuto più complessa la situazione della Valsesia, che da tutto il giorno subisce gli effetti di una violenta ondata di maltempo.

Provincia e Comuni stanno aggiornando l'elenco delle strade non praticabili a causa del maltempo, della caduta di alberi o di smottamentii. La strada della Val Mastallone è chiuda dal Ponte di Cervarolo (la segnaletica è stata posizionata nell'abitato di Varallo e in zona Ponte della Gula).

La decisione è stata presa per l'eccessiva pericolosità della situazione viabile a seguito di un nuovo crollo di un muro di contenimento in località Molino di Cravagliana. Sempre la provinciale 9 era stata interrotta anche tra le frazioni di Saliceto e Ferrera per uno smottamento.

Poco dopo le 22,30 è stata disposta anche la chiusura della provinciale che collega gli abitati di Doccio nel Comune di Quarona e Crevola nel Comune di Varallo: in questo caso la causa è la caduta di alcune piante. Sono state posizionate debite segnaletiche in entrambe le direzioni per avvertire gli automobilisti. Amministrazioni locali, tecnici e vigili del fuoco stanno monitorando e intervenendo sulle situazioni più critiche. (notizia in aggiornamento)