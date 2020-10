Dopo 5 mesi Borgosesia riaccende i parchimetri

Dopo cinque mesi Borgosesia riaccende i parchimetri, spenti dalla fine del lockdown, per aiutare cittadini e commercianti nel difficile cammino di ripresa economica.

Dal I ottobre anche gli stalli delle zone blu sono tornati a pagamento: «Per tutti questi mesi abbiamo permesso ai cittadini e ai visitatori di sostare gratuitamente in città, per favorire il commercio e l’accesso al centro, vista la difficile congiuntura – spiega Ferdinando Nardella, consigliere comunale con delega alla Polizia Municipale –. Ora, come previsto dall’ordinanza, si ritorna alla normalità: nei parcheggi delimitati con strisce blu occorre pagare la sosta, secondo la tariffa prevista».

Nardella spiega che la giornata del I ottobre è stata dedicata alla rimozione dei cartelli che indicavano la modifica alle regole della sosta, quindi c’è stata tolleranza da parte della Polizia Municipale, che ha solo segnalato agli automobilisti inadempienti che si deve tornare a pagare. Nei prossimi giorni i controlli si faranno più serrati e dall’inizio della settimana prossima si eleveranno le contravvenzioni previste dal codice della strada a coloro che non esporranno il ticket di avvenuto pagamento: «Non vogliamo certo infierire contro gli automobilisti – aggiunge Nardella – ma è chiaro che si deve tornare alla normalità, anche per garantire il ricambio costante nei parcheggi a favore dell’accesso a negozi e servizi del centro città. Per quanti avessero bisogno di sostare a lungo – ricorda – ci sono vicino al centro aree di parcheggio ampie e gratuite, come il piazzale Milanaccio, dove si può lasciare l’autovettura per il tempo desiderato senza problemi».

Automobilista avvisato-automobilista salvato: dalla prossima settimana si devono pagare i parcheggi a Borgosesia, sennò arriveranno le multe: «Tutte le decisioni che riguardano la gestione del traffico e dei parcheggi le ho prese in stretta e fattiva collaborazione con il comandante Barberis Negra – spiega ancora Nardella – con il quale abbiamo operato in modo da rendere i controlli della Polizia Municipale non certo vessatori, ma dettati dal buonsenso: se i cittadini collaborano rispettando le regole, tutto si svolgerà nel migliore dei modi. Ci saranno più parcheggi per tutti e, come già dicemmo a maggio, i nostri agenti non saranno costretti ad estrarre troppe volte il libretto delle contravvenzioni».