Università: due giorni di black out informatico a Novara. Lezioni sospese e immatricolazioni a rilento

La sede novarese di UPO ha subito un black-out informatico che ha messo a dura prova il delicato momento della ripresa. Per circa trenta ore la Rete è rimasta bloccata a causa di un problema agli apparati di collegamento in fibra ottica in tutte le strutture universitarie e in parte della città.

Le lezioni sono state sospese, perché non sarebbe stato possibile garantire la modalità «blended» (presenza + streaming), né verificare le prenotazioni del posto effettuate con l’app “Upofrequency”. Le immatricolazioni al corso di laurea di Medicina e Chirurgia, le cui graduatorie sono state rese note lo scorso 29 settembre, hanno subito un forte rallentamento; così anche le iscrizioni online.

«Abbiamo dovuto assistere impotenti a questa interruzione - spiega il rettore Gian Carlo Avanzi -perché il sistema informatico, purtroppo, non è gestito internamente in Università, ma dal CSI Piemonte, il Consorzio cui aderiamo insieme a numerosi enti pubblici, specializzato in servizi informativi e web e infrastrutture di rete».

L’intero Ateneo, che molto si è dato da fare nei mesi scorsi per offrire le soluzioni tecnologiche adeguate a mantenere viva la didattica nel periodo del lockdown, ha risolto, caso per caso, i problemi collegati alle iscrizioni.

«Gli immatricolandi non devono temere; tutto si concluderà nei tempi previsti - rassicura il Rettore - Desidero però chiedere scusa a loro e alle loro famiglie per questo disservizio, che non ha costituito un appropriato biglietto di visita per chi ha deciso di studiare a Novara. Faremo in questi giorni le debite valutazioni e non escludo di adire a vie legali non tanto per cercare le responsabilità del guasto, quanto per esigere adeguato risarcimento per l’intollerabile lentezza con cui si è affrontato il lavoro di ripristino». Dobbiamo purtroppo constatare, ancora una volta, come, a fronte della crescente digitalizzazione, la gestione delle infrastrutture di rete sia ancora del tutto inadeguata alle esigenze dell’utenza».

Le lezioni riprendono regolarmente lunedì e le iscrizioni proseguono fino al 9 ottobre.