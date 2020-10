Sua maestà il Riesling: serata di degustazioni a Slow Food

Con un laboratorio di degustazione collegato in diretta con Terra Madre tornano, con il botto, i VINerdì in Condotta: vini eccezionali e di difficile reperimento in Italia. Protagonista sarà il Riesling, il re (quasi) indiscusso dei vini tedeschi.



La viticoltura tedesca è strettamente interconnessa alla presenza dei fiumi, che hanno una benefica influenza su alcune delle denominazioni più celebri e apprezzate.



Mosella, Saar, Ruwer, Nahe, e Reno con la denominazione Rheingau e con l’Ahr.

Sono sei i corsi d’acqua che compongono un mosaico di prodotti che hanno pochi pari al mondo.



Ci saranno 6 vini (importati da Club Excellence):



1) Van Volxem Schiefer Riesling Saar;

2) Louis Guntrum Riesling Trocken;

3) Reichsgraf von Kesselstatt Scharzhofberger Spätlese;

4) Emrich Schönleber Halenberg Spätlese;

5) Dr Loosen Ürziger Würzgarten Auslese;

6) Schloss Johannisberg Rotlack Kabinett Feinherb.



Nel prezzo della degustazione (35 euro per i soci, 40 per i simpatizzanti) è compreso un kit di 6 calici da degustazione!



Appuntamento domenica 11 ottobre alle ore 19 alla sede di via N.Palli 48



Prenotazione via email:

slowfood.vercelli@gmail.com