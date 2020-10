Lavori in corso De Rege: come cambia la viabilità

Cantiere per il rifacimento della condotta del gas lungo corso De Rege: i lavori partono lunedì e comportano, necessariamente una serie di divieti e limitazioni, con prevedibili ripercussioni sul traffico in una zona, quella di piazza Solferino, già sempre congestionata.

Il cantiere, che avrà una durata di almeno 120 giorni, procederà per lotti: la prima fase interesserà il tratto di corso De Rege compreso tra piazza Solferino e via Caltafimi e avrà una durata di circa 30 giorni.

"Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori - si legge in una nota del Comune - si rende necessario inibire il traffico diretto verso il rione Cappuccini e l'esterno città, con conseguente deviazione su percorsi alternativi".

La viabilità ordinaria subirà le seguenti deviazioni: alla rotatoria di piazza Solferino, i veicoli diretti in corso De Rege, sono deviati in corso Palestro, corso Magenta, corso Bormida, esterno città ; oppure in viale Rimembranza, via Massaua, piazza Lazio, esterno città.

I veicoli provenienti da corso Palestro e che percorrono via Peroglio, giunti all’intersezione con corso De Rege hanno l’obbligo di svolta a destra in direzione di piazza Solferino.

Non sono previste deviazioni per i veicoli in ingresso città che percorrono corso De Rege con direzione piazza Solferino; tuttavia viene consigliato di percorrere strade alternative, poiché, a seguito delle modifiche viarie collegate al cantiere, il traffico potrà subire rallentamenti in prossimità di piazza Solferino.