"Il Cervetto non è una discarica: basta gettare immondizia nei corsi d'acqua"

"Il Cervetto non è una discarica. Basta gettare sacchi della spazzatura, cassette e quant'altro nelle rogge cittadine". Dopo l'ennesima segnalazione - con conseguente intervento di pulizia - l'assessore Patrizia Evangelisti chiede ai cittadini maggiore rispetto per i corsi d'acqua cittadini.

"Stanno proseguendo - aggiunge Evangelisti - le attività di pulizia dei corsi d’acqua pubblica e delle rogge, in cui purtroppo continuano a essere gettati rifiuti. In questo caso, come si può vedere dalle immagini scattate sul posto, la spazzatura è stata abbandonata nel letto del Cervetto all’altezza di via Gifflenga”.

Un brutto spettacolo purotrppo non inconsueto per il Cervetto.

“A seguito di segnalazione rivolta all’assessore Mimmo Sabatino da parte dei residenti, siamo intervenuti il prima possibile - prosegue Evangelisti - compatibilmente alle risorse disponibili, ma è importante che i cittadini capiscano la gravità dell’atto e contribuiscano a mantenere decorosa la città. Voglio ricordare che i rifiuti abbandonati in corsi d’acqua comportano operazioni di recupero diverse e maggiormente dispendiose, oltre quindi a una tempestività d’azione ridotta. Ringrazio, concludendo, Ovest Sesia e Asm per la collaborazione”.