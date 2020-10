Trino, oggi i tamponi a studenti e prof. delle due classi in quarantena

Sono in calendario nella giornata di oggi i tamponi per i bambini e gli insegnati delle due classi del comprensivo - una elementare e una sezione di scuola media - messi in isolamento preventivo dall'Asl dopo che due compagni sono risultati positivi al Covid.

I due studenti risultati positivi, fratello e sorella, stanno bene e sono del tutto asintomatici: non andavano a scuola da diversi giorni dopo che la mamma, che invece aveva accusato alcuni malesseri, era stata sottoposta al tampone con esito positivo. Il contagio dunque, non è avvenuto a scuola e vista la carica virale bassa rilevata nei due bambini, c'è la fondata speranza di non trovare altri casi.

Intanto il sindaco, Daniele Pane, ribadisce alcuni aspetti importanti, collegati alla quarantena fiduciaria: "Mamme, papà fratelli, sorelle e i vari parenti dei ragazzi posti in isolamento fiduciario in attesa del tampone, non sono in quarantena e non sono in isolamento. Quindi proseguono la loro vita normale con l’accuratezza di tenere isolato il figlio oggetto del provvedimento - precisa Pane in risposta a chi ha chiesto chiarimenti - Discorso simile anche quando si verificano delle positività. Se una persona legata al nucleo dove si è verificata una o più positività, prosegue la sua vita normale, è perché può farlo. L’Asl comunica e aggiorna in tempo quasi reale le quarantene, gli isolamenti e le positività. E noi con le forze dell’ordine teniamo tutto sotto controllo".

Dunque nessuno deve avere motivi di preoccupazione: nei piccoli centri ci si conosce un po' tutti e chiarire le dinamiche delle quarantene serve anche a evitare malintesi o timori immotivati nei confronti delle persone che hanno un parente in isolamento.