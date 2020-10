I più bei film sul mondo dello sport

Il mondo del cinema e quello dello sport sono da sempre molto legati. Questo perché lo sport, data la sua natura di imprevedibilità e la sua ricchezza di pathos, è un protagonista perfetto per la trasposizione sul grande schermo.

Ed è questo il principale motivo per cui le drammatiche storie di riscatto che accompagnano le carriere dei protagonisti dei film sono il soggetto adatto per sbancare il botteghino.

Un ruolo importante in questo genere di film la gioca la credibilità della storia: gli eventi raccontati sul grande schermo devono essere plausibili in modo che la pellicola abbia successo tra il pubblico.

Quella dei film a tema sportivo è una scelta particolarmente gettonata da parte di registi e case produttrici proprio grazie alle emozioni suscitate sugli spettatori. Nello sport, infatti, proprio come nei casino online , si ha sempre un vincitore ed uno sconfitto. Ma è soprattutto la preoccupazioni relative alla potenziale sconfitta a giocare un importante ruolo nel coinvolgimento emotivo del pubblico.

Vediamo insieme alcune delle più belle pellicole sul mondo dello sport.

Million Dollar Baby

Come si può leggere anche in un articolo dell’Insider , tra gli sport preferiti dal pubblico cinematografico vi è il pugilato. Ed uno dei più bei film che parlano di questo sport è, appunto, Million Dollar Baby di Clint Eastwood premiato con ben 4 premi Oscar.

La vicenda raccontata è quella della trentenne Maggie Fitzgerald: una ragazza di umili origini determinata a sfondare nel mondo del pugilato femminile. La giovane donna decide di rivolgersi a Frankie Dunn, proprietario di una palestra e vecchio allenatore di pugili. Inizialmente riluttante, l’uomo si lascia poi travolgere dalla tenermi nazione di Maggie e tra i due nascerà un'alchimia incredibile.

Il Maledetto United

Nonostante il calcio sia forse lo sport più popolare ed amato al mondo, non sono stati molti i registi che hanno saputo dirigere un bel film su questa disciplina sportiva.

Ci è riuscito Tom Hooper con questa pellicola che racconta la storia di Bryan Clough, allenatore inglese che è riuscito a conquistare due Champions League con il piccolo Nottingham Forrest negli anni ‘80.

Il film, però, non fa riferimento a questa parte della carriera del mister, ma alla sua terribile rivalità con il Leeds United e il suo tecnico Don Revie ai tempi del Derby County.

Coach Carter

Altro film, altro sport. In questo caso si tratta del basket.

Si tratta di un film basato sulla vera storia di Ken Carter, un ex giocatore professionista di basket, che si trova ad allenare la squadra della Richmond Highschool, scuola pubblica dove egli stesso ha mosso i suoi primi passi.

Il suo compito, però, non sarà affatto facile: i ragazzi che compongono la squadra provengono da famiglie molto povere e problematiche. Il compito di Carter, dunque, non sarà solo quello di insegnare le basi dello sport ai giovani atleti, ma anche quello di riuscire a fare breccia nei loro cuori insegnando loro la disciplina e l’importanza dell’istruzione.

Ogni maledetta domenica

Questa pellicola racconta la storia della squadra degli Sharks di Miami la quale sta attraversando un periodo di crisi in seguito alla morte dell'anziano proprietario. A guidare questa squadra nel ruolo di allenatore è Tony D'Amato,molto apprezzato dell’ambiente ma che non gode più della fiducia della dirigenza. Anche la stampa lo osteggia.