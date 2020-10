Come scegliere il giusto filo per saldare?

Acquistare il giusto filo per la propria saldatrice a filo continuo con gas non è

sempre un’operazione semplice. In particolare se si è agli inizi nel mondo della saldatura o si è poco esperti.

In alcuni casi, le scelte sulla tipologia di filo da saldatura sono decide dalla tipologia di attrezzatura che si utilizza e dal tipo di materiale che si andrà a saldare. È bene ricordare, che il filo che si andrà a scegliere sarà una parte più che importante della saldatura che si andrà a realizzare successivamente. Se il filo non è idoneo alla lega o all’utilizzo che si andrà a fare, forse è il caso di pensarci bene prima di utilizzarlo.

La prima cosa da prendere in considerazione, è se prendere un filo con anima se si intende utilizzare il gas durante la saldatura. Questa tipologia di filo, tende ad essere composto da un materiale nel cuore e uno nella parte esterna. La parte interna brucerà durante la saldatura e contribuirà anche a prevenire la contaminazione da materiale esterni durante il processo di solidificazione della saldatura.

Quando si andrà a scegliere il filo per la saldatura, è bene prendere in considerazione anche la tipologia di gas che si intende utilizzare. Non tutte le saldatrici a gas utilizzano lo stesso gas, e la stessa cosa si può dire per il filo. L’argon ad esempio, è un gas che durante la saldatura permette di avere una protezione molto simile a quella del filo con anima. Anche quando non si utilizza questa tipologia di filo.

Un secondo fattore da tenere bene a mente è sicuramente quello legato alla

tipologia di materiale che si andrà a saldare. Se si intende saldare un materiale

sottile, può essere più sufficiente un filo da .30”. Se invece si ha la necessità di

saldare degli acciai di dimensioni maggiori, forse è il caso di rivolgere la propria attenzione a fili del .035” o .040”. Fili certamente dallo spessore più grande, ma che allo stesso tempo permettono di offrire una maggiore resistenza alla saldatura.

Per offrire una maggiore tenuta, in caso di acciaio molto spesso, può essere una buona idea effettuare più passaggi per assicurarsi che la saldatura sia penetrata abbastanza in profondità.

Dove acquistare del filo per saldatrice?