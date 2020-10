10mila incidenti stradali l'anno a causa della fauna selvatica: Lega e Coldiretti chiedono abbattimenti

Il drammatico incidente costato la vita a Matteo Ravetto e Simonluca Agazzone sta riproponendo il dibattito relativo alla presenza di fauna selvatica e agli incidenti avvenuti per l'impatto delle vetture contro cinghiali, caprioli e altre specie che sono tornate con prepotenza a popolare le campagne della zona. Animali che, tra l'altro, sono da tempo nel mirino degli agricoltori a causa dei danni provocati nei campi.

In una nota, Coldiretti rileva come "Si tratta purtroppo nell’ennesimo incidente nei nostri territori, che va a sommarsi ai diecimila incidenti stradali all’anno causati in tutta Italia da animali selvatici, e oltre otto italiani su 10 (81%), secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, pensano che l’emergenza cinghiali vada affrontata con il ricorso agli abbattimenti".

Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli e Biella prosegue “Esprimendo il più profondo cordoglio per queste due giovani vittime, due ragazzi conosciuti e amati per i quali le nostre comunità sono in lutto. Purtroppo non possiamo che ripetere che la situazione per la sicurezza dei cittadini è sempre più preoccupante: gli agricoltori sono a stretto contatto con il territorio ed è evidente che la presenza di questi animali è aumentata a dismisura".

L’incidente è avvenuto nel tratto novarese della A26, ma anche nelle province di Vercelli e Biella esiste l’emergenza cinghiali. "Non si tratta ormai solo di un problema di raccolti mancati, campi danneggiati e di ecosistema in squilibrio, ma di una emergenza per tutti i cittadini e per la sicurezza, sulle strade e nei centri abitati - prosegue Dellarole -. Per questo è necessario che la provincia di Vercelli riveda la decisione presa pochi giorni fa di interrompere le attività di controllo. Come Coldiretti prontamente abbiamo inviato una lettera al presidente della provincia affinché nei giorni di silenzio venatorio si continui ad operare attività di controllo dei cinghiali per evitare tragedie simili. Il lockdown ha accentuato questo problema, perché gli animali erano meno infastiditi dalla presenza dell’uomo e si sono spinti fino ai centri abitati e sulle strade principali. Con la riapertura dell’attività venatoria certo non è cessata l’emergenza che non solo mette in gioco i raccolti ma soprattutto l’incolumità delle persone per cui è sempre più necessario effettuare attività di controllo”.

Sulla stessa linea di pensiero anche una nota della Lega Salvini Premier Piemonte: "Il tragico incidente avvenuto questa notte sull’autostrada A26 impone di rimettere una più efficace azione di contenimento degli animali selvatici al centro delle politiche faunistiche della Regione Piemonte - dice Alberto Preioni, capogruppo leghista in Consiglio regionale -. Già nelle scorse settimane aveva chiesto alla giunta di intervenire per rispondere alle accorate richieste degli agricoltori e dei piccoli allevatori alle prese con le scorribande dei lupi. L’incidente che ha provocato due morti nel novarese dimostra quanto la proliferazione degli ungulati sia ormai fuori controllo, al punto da diventare un mortale pericolo per la sicurezza dei trasporti oltre che per l’agricoltura piemontese. Non si può permettere che accadano tragedie di questo tipo solo per assecondare l’animalismo cieco di chi nega la necessità di un sempre più urgente piano di abbattimenti selettivi".