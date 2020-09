Ponte di Trino, un collegamento da 1100 passaggi al giorno

Il cantiere, di competenza provinciale e finanziato attraverso i fondi del "Decreto Ponti" consentirà di realizzare importanti lavori: verranno realizzate opere per impermeabilizzare l’impalcato consentendone dunque la pulizia, rinforzando in generale l’intera struttura anche mediante la copertura delle armature scoperte e logore. Si proseguirà successivamente ad un allargamento della carreggiata al fine di ricavare una nuova corsia ciclo-pedonabile e un nuovo parapetto.

Il presidente Eraldo Botta si congratula col suo vice per questo ennesimo risultato ottenuto: "A meno di un anno dall’inizio del mio mandato lo posso affermare con assoluta certezza: Pier Mauro Andorno è la dimostrazione di come un’attenta programmazione porta a risultati concreti per i cittadini. Non posso fare a meno di ringraziarlo, insieme ai tecnici provinciali coinvolti, per essere un ottimo esempio di unità territoriale, un ruolo pontiere tra la Bassa e la Valsesia con la sua costante presenza ed impegno su tutto il territorio".