Iren, nel piano industriale confermato l'impianto dei pallets

L’ampliamento dell’impianto per la Frazione organica dei rifiuti solidi urbani acquisito a Santhià con la costruzione di un biodigestore che tratterà la frazione organica producendo biometano. La costruzione di un impianto per la produzione di pallet attraverso il riuso di legno derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti, ma anche interventi sulla rete idrica provinciale e investimenti sulla rete elettrica e del gas.

Sono questi gli investimenti relativi al vercellese contenuti nel piano industriale di Iren. Investimenti noti e il cui iter è già anche in corso e per i quali Iren prevede oltre 120 milioni di euro di investimenti sul territorio.

Un piano che, forte della leadership acquisita nelle aree storiche, porterà il gruppo, secondo le parole dell’amministratore delegato Massimiliano Bianco “ad ampliare i suoi orizzonti verso nuovi territori, non solo attraverso un’espansione commerciale, ma anche esportando le eccellenze raggiunte in ambito rifiuti ed efficienza energetica”.



Per quanto riguarda gli investimenti sulle reti sono prevsiti, per il settore idrico la costruzione e rinnovo reti e impianti, manutenzione straordinaria, riduzione perdite, e investimenti in crescita sulla rete elettrica e nella rete gas relativi al rinnovo e adeguamento della rete elettrica e la sostituzione massiva di contatori

la costruzione e rinnovo della rete gas.



Come opzione di ulteriore sviluppo verrà posta particolare attenzione alle gare d’ambito nei servizi a rete e nella gestione dei servizi ambientali.