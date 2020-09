Vercelli e Casale in lutto per Monica Scaglione, morta a 55 anni

Un altro lutto sta destando grande dolore in città: a 55 anni è morta Monica Scaglione, vercellese che dopo il matrimonio si era trasferita a vivere a Casale e che, in città, lascia un grande vuoto non solo per i genitori, ma anche tra i tanti amici che le hanno voluto bene fin dai tempi delle scuole superiori e che la ricordano con grande affetto e commozione.

Non appena uno di loro, Paolo Pomati, ha annunciato sui social “Oggi se n’è andato un pezzo di me: Monica, la mia compagna di scuola con cui ho condiviso 12 anni di giovinezza: medie, liceo e università e l’amicizia di una vita... “ tutti gli ex compagni della III B del liceo Lagrangia si sono ritrovati, per dire addio a una ragazza buona, con la quale erano state divise tante ore di amicizia, studio, complicità.

“Il dolore immenso trova pace con la valanga dei ricordi - scrive Pomati -. La compagnia delle medie e le biciclettate sulla Sesia. La prima di Grease. Le feste. Il primo giorno di quarta ginnasio, mano nella mano per farci forza. Gli amori. Le gite. Le lunghissime telefonate pomeridiane. L’ansia della maturità. Gli esami. L’Inter Rail in Nord Europa. Le firme in Municipio per il suo matrimonio con Franco e gli accordi della Chiesa. La prima nata, Margherita, bellissima. E poi gli altri due, Cesare e Giacomo. I suoi genitori sempre in gamba. E mille altre cose che porto nel cuore. Il bene che ha costruito nella vita supera lo smarrimento del distacco. Ci siamo subito scritti, oggi, noi compagni, increduli, pietrificati. Ci siamo idealmente abbracciati e in mezzo c’eri anche tu, Monica”.

A ricordare la vercellese è anche Cristina Coccurullo, che insieme al marito Vincenzo è il volto sorridente della pizzeria Acquapazza: "Un’amica indimenticabile, compagna di scuola prima, per poi ritrovarci da mamme, a condividere pomeriggi interi sul viale Garibaldi con i nostri bimbi... le serate, le cene, i Capodanni... quanti ricordi, quanta tristezza".

Una compagna di banco buona e generosa, una donna per bene stroncata da una malattia che non le ha dato scampo, lasciando nel dolore il marito Franco, i tre figli e i genitori che tuttora vivono a Vercelli.

“Oggi chiudo la giornata con una Preghiera nel cuore – scrive Carlo Olmo, un altro conosciutissimo vercellese che faceva parte di quella classe - per questa dolcissima e fortissima compagna di classe dei tempi del Liceo Classico di Vercelli, Monica, che dopo un lungo male si è ricongiunta oggi nella Casa dei Cieli, dove le nuvole sono azzurre e il sole dell’Amore non tramonta mai. A te cara Monica la promessa di ricordarti fra i banchi di scuola quando seminavamo le energie del nostro futuro, certi che ci rincontreremo un giorno a sorridere fra una campanella e l’altra”.