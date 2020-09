Locarni: "Rinnovo dei pass della Ztl: è meglio prenotare"

Ztl, si avvicina il momento di rinnovare il pass dopo che la scadenza era stata rinviata in primavera per evitare assembramenti proprio nei momenti più delicati dell'emergenza Covid e poi fissata da un decreto nazionale al 29 ottobre.

E, visto che purtroppo la situazione sanitaria non è del tutto risolta e la necessità di evitare assembramenti è più che mai attuale, il presidente del Consiglio comunale, Gian Carlo Locarni, ricorda ai cittadini che è preferibile prenotare via mail o telefono l'appuntamento per rinnovare il pass.

"Ne ho parlato con il comandante della polizia municipale - dice Locarni - e vorrei ricordate che con l’emergenza COVID-19 meno assembramenti si fanno ,meglio è per tutti. Visti poi i vari decreti governativi con relative proroghe vi invito a contattare il comando di polizia municipale sito in via Doninzetti 16 email: urp.vigili@comune.vercelli.it oppure tel. 0161296703 per avere le informazioni a riguardo con scadenze e modalità".

In città sono circa 1500 i residenti all'interno della cerchia della Ztl che hanno il pass di accesso: la scadenza originaria cadeva il 1° aprile, quando ancora l'Italia era in lockdown e gli uffici della Polizia locale non erano accessibili al pubblico. Il Comune aveva così prorogato la scadenza alla fine di maggio; poi un decreto nazionale aveva spostato a ottobre numerose scadenze, tra cui anche quella per la Ztl.