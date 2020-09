Trino, bimbi positivi. In quarantena due classi del comprensivo

Due classi del comprensivo di Trino sono in quarantena dopo che fratello e sorella (che frequentano le scuole elementari e medie della cittadina) sono risultati positivi al tampone fatto lunedì e sviluppato dall'Asl di Alessandria nella giornata di martedì. I bambini che, da mercoledì della scorsa settimana non sono più andati a scuola dopo che la mamma era stata male ed era poi risultata a sua volta positiva, hanno una carica virale molto bassa e sono asintomatici.

“L'Asl – spiega il sindaco Daniele Pane, dando la notizia – ha deciso di mettere in quarantena a scopo precauzionale le due classi frequentate dai bambini che, ripeto, dalla scorsa settimana non escono di casa e non hanno avuto contatti con associazioni o altre realtà”.

Nelle prossime ore i bambini delle due classi così come le insegnanti saranno sottoposti a tampone, come previsto dai protocolli Asl sul tracciamento. “Non c'è motivo di allarme – assicura Pane – e chi non è direttamente interessato dal provvedimento può fare la propria vita normale, al più indossando la mascherina in ogni occasione”.

Intanto si sta quasi completando la negativizzazione del piccolo cluster che era stato trovato nel mese di agosto e che aveva coinvolto due famiglie piuttosto numerose.