Roasio: in forma a suon di musica. Tornano i corsi di Zumba

L'associazione sportiva Shark Italia a.s.d. organizza alla palestra comunale di Roasio in via Amendola il corso di Fitness Musicale metodo Zumba. L’attività motoria combina elementi di fitness a passi base di ballo, su musiche latine e non solo, con un allenamento cardio, condizionamento muscolare, equilibrio e flessibilità, creando un’esplosione di energia e di entusiasmo dettato dal ritmo e dalle canzoni.

Il corso è previsto tutti i martedì e giovedì in due fasce orarie: dalle 19 alle 20 e dalle 21 alle 22.

A guidare i partecipanti sarà Cristina Barioni, istruttrice Zin dal 2011 che ha organizzato molti corsi in zona e conseguito numerose licenze per insegnare le diverse discipline presenti nell'universo Zumba, partecipando più volte a corsi di aggiornamento, alla Zincon 2017 e 2019 (Convention mondiale annuale per soli istruttori certificati a Orlando, negli USA).

«Per garantire un corso sicuro - commenta l'istruttrice - sono state prese tutte le precauzioni del caso, nel rispetto del protocollo e delle normative anti-Covid previsto dalla Regione Piemonte: la palestra è molto ampia e consente di muoversi con un distanziamento interpersonale adeguato, all'ingresso viene rilevata la temperatura, c'è un registro presenze e avviene una regolare pulizia e sanificazione dopo ogni allenamento».

Zumba Fitness è stata ideata da Beto Perez alla fine degli anni Novanta ed è diventata oramai un fenomeno a livello globale, con milioni di persone che la praticano in tutto il mondo. E’un allenamento completo e non necessita di una particolare preparazione fisica. Si alternano movimenti a bassa ed alta intensità su ritmi musicali latini e non, per una festa di danza fitness basata sui passi dei balli caraibici e che permette di bruciare calorie divertendosi.

La prima lezione di prova è sempre gratuita. Per informazioni inviare un messaggio al 349/7343177.