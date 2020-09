Torre Canavese: bus di linea prende fuoco

Momenti di paura, martedì mattina, a Torre Canavese, quando un bus di linea ha preso improvvisamente fuoco. Ancora da stabilire le cause del rogo, ma l'autista ha avuto la prontezza, resosi conto del pericolo, di fare manovra per accostare il mezzo a lato della strada.

In quel momento, il pullman stava percorrendo la provinciale 41 e tutti i passeggeri, per la gran parte studenti, sono riusciti a scendere, mettendosi in salvo.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco della squadra di Ivrea, che con il supporto di un'autobotte hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo, che è andato completamente dstrutto.