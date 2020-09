Le musiche di Morricone come colonna sonora della vendemmia

Le note delle colonne sonore del maestro Ennio Morricone risuonano dalla collina alla città di Gattinara e diventano la colonna sonora di questa vendemmia 2020.

In questo anno un po’ speciale, funestato dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e dai danni causati dal maltempo, da un’idea di Gabriele Salvadego, in arte “Tequila”, in collaborazione con la Pro loco di Gattinara e l’Amministrazione comunale si è pensato di accompagnare la vendemmia, che è sempre una festa per la città di Gattinara e per i viticoltori, con la musica del grande maestro Ennio Morricone, diffusa in tutta la collina.

Una festa nella festa, grazie al lavoro e all’idea di Salvadego che appena dopo la scomparsa del maestro Ennio Morricone, avvenuta nel luglio scorso, si è prodigato per organizzare l’evento nei minimi particolari, calcolando la posizione migliore per sistemare i diffusori musicali. Così le colonne sonore dei film firmate da Morricone, che hanno accompagnato diverse generazioni, in questa vendemmia gattinarese, accompagneranno anche i nostri viticoltori nel loro lavoro dall’alba al tramonto. Anche questa iniziativa rientra nell’ambito di “LUVA 20Eeventi” pensata in chiave postlockdown con piccole manifestazioni spalmate su buona parte dell’estate e dell’autunno.

“L’Amministrazione comunale – spiega il sindaco Daniele Baglione – ha voluto portare avanti questa iniziativa perché è anche con progetti come questo che si sostiene la ripartenza. Ritengo che la cultura sia un volano eccezionale e la musica il veicolo ideale per l’ottimismo! Il grande jazzista Charlie Parker affermava: “Don’t be afraid, just play the music” (Non avere paura, suona la musica), una sorta di esortazione ad affrontare le difficoltà della vita e le nostre paure, io aggiungo concentrandoci su ciò che sappiamo fare bene e che ci dà gioia”.