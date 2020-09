Podcast sempre più di moda: definizione, modi per ascoltarli e alcuni esempi

Ultimamente sentiamo spesso parlare dei podcast, saliti alla ribalta soprattutto durante il periodo di lockdown, per via del loro potenziale in termini di informazione e intrattenimento. In realtà questo fenomeno, oggi di massa, nasce come nicchia agli inizi degli anni 2000, dunque non si tratta di certo di una novità.

Cosa sono i podcast e come funzionano

Un podcast altro non è che una trasmissione radio diffusa via Internet in streaming. È nata come una vera e propria forma di intrattenimento, spesso tenuta da personaggi famosi o comunque con un certo seguito in determinate nicchie. Basti citare ad esempio i podcast delle star delle serie televisive e del cinema, forse fra i primi esempi di sfruttamento di questo sistema. I contenuti sono vari ed eventuali, ma in genere si tratta di programmi radiofonici ad episodi, dunque capaci di spingere l’utente a collegarsi per ascoltare la prossima puntata. Inoltre, permettono al pubblico di partecipare (ad esempio facendo domande in chat). Infine, possono essere live o possono mandare in onda delle vecchie registrazioni. Va detto, inoltre, che differenza dai veri e propri programmi radio, i podcast hanno un orario di inizio ma non una fine predefinita.

Come si ascoltano i podcast

È davvero molto semplice, dato che basta avere accesso al web e un link al quale collegarsi, da smartphone, da tablet o da pc. Come detto i podcast si ascoltano via web: per evitare di sprecare giga, se si a casa, meglio collegarsi al wi-fi. In questo senso conviene aderire ad una delle tante offerte di Internet ricaricabile reperibili sul web , dato che i podcast possono consumare molti mega. Inoltre, per goderseli al meglio, si consiglia di dotarsi di un paio di cuffie: queste sono ovviamente opzionali sul computer, ma indispensabili sul cellulare. Dove trovare i link dei migliori podcast in giro per la rete? Ci sono delle piattaforme che fungono da raccoglitori, e che contengono una lista molto ampia, come ad esempio Apple Podcast.

Quali podcast ascoltare in rete

Gli argomenti sono tantissimi, e si spazia dal calcio fino ad arrivare ai classici temi “nerd”, come i fumetti, le serie tv e i videogiochi. Fra i podcast italiani più famosi troviamo la trasmissione La Riserva (creata dalla redazione de L'Ultimo Uomo), nelle quale si parla di calcio a tutto tondo. Questo podcast fa parte del progetto Fenomeno , che raccoglie al suo interno più trasmissioni. Un altro podcast da citare è quello storico di Alessandro Barbero , uno studioso specializzato nel Medioevo. Infine, come ultimo esempio possiamo citare Risciò , un programma che aiuta gli ascoltatori a comprendere molti aspetti della Cina.