Mercato in fermento per la Pro Vercelli

La Pro Vercelli è attivissima sul mercato. Dopo gli arrivi di Matti Lund Nielsen a centrocampo è arrivato anche Andrea Bianchimano a completare l’attacco della squadra piemontese.

Alex Casella, direttore sportivo della Pro Vercelli, aveva dichiarato promesso alla sua squadra un mediano ed un bomber ed ha mantenuto la promessa con questi due importanti innesti.

Arrivi e partenze

Per quanto riguarda Nielsen, il suo arrivo a centrocampo rappresenta un importante rinforzo per la Pro Vercelli. Il giocatore, classe 1988, arriva alla corte di Mister Francesco Modesto dalla Reggina a titolo definitivo. Si tratta senza dubbio di un giocatore di qualità ed esperienza che andrà ad occupare la mediana delle “Bianche Casacche”.

Più giovane, invece, Andrea Bianchimano, classe 1996. L’attaccante è cresciuto nel settore giovanile del Milan e può vantare già una buona carriera. Ha vestito le maglie della Reggina, dove ha militato per due stagioni mettendo a segno 13 goal.

Ha giocato anche in Serie B, nel Perugia, dove però non è riuscito a trovare molto spazio scendendo in campo solo per 113 minuti suddivisi in 5 apparizioni. A questi devono essere poi sommati circa sessanta minuti disputati in Coppa Italia. Infine ha militato anche nel Catanzaro dove ha collezionato 14 gol.

Il giocatore ventiquattrenne è una prima punta e presenta un fisico possente che non gli impedisce di essere anche particolarmente abile nelle movenze con e senza palla. Grazie ai suoi 196 centimetri è un buon punto di riferimento per il gioco aereo.

E’ rapido nell’azione, veloce nei movimenti ed è in grado di arrivare sotto porta con freddezza e lucidità.

Con questi nuovi innesti non sembra del tutto azzardato puntare sulla Pro Vercelli nelle scommesse calcio per il prossimo campionato di Lega Pro.

Dopo le buone notizie, purtroppo, arrivano anche quelle brutte degli addii.

Con l’arrivo di Bianchimano, infatti, potrebbe lasciare la squadra Eros Schiavon. Il capitano della Pro Vercelli potrebbe finire a Siena, richiesto alla Pro Vercelli direttamente dall’ex tecnico bianco Alberto Gilardino, il quale fa parte di quella lunga schiera di giovani allenatori sui quali le società stanno investendo ultimamente, come evidenziato anche da Ariedo Braida in questa intervista all’Insider .

Il derby contro il Novara, probabile rinvio

Nonostante tutti questi movimenti di mercato in entrata ed in uscita, la Pro Vercelli continua la sua preparazione al derby contro il Novara, sul quale però incombe la minaccia dello sciopero.

Infatti, il tanto atteso incontro tra Pro Vercelli e Novara potrebbe non disputarsi domenica prossima così come le altre gare della prima giornata.

A confermarlo è stato un comunicato dell’Associazione Italiana Calciatori nel quale è possibile leggere il motivo per cui i calciatori non scenderanno in campo nella prima giornata di campionato: “Preso atto dell’impossibilità di raggiungere un’intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l’abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili nel campionato di Serie C, l’associazione conferma che i calciatori non scenderanno in campo nella prima giornata di campionato fissata per sabato 26 e domenica 27 settembre prossimi”.

Questo sciopero, dunque, è nato dalla decisione della Lega Pro di fare un passo indietro rispetto al regolamento in vigore lo scorso anno. Infatti, per la prossima stagione di Lega Pro è stata introdotta una nuova norma che prevede una limitazione nell’utilizzo di un numero massimo di calciatori professionisti.

Una novità che non è affatto piaciuta all’Aic.

Dal canto suo, invece, la Lega Pro ha difeso questa decisione dichiarando che questo passo indietro è stato fatto per salvaguardare la sostenibilità economico-finanziaria dei club.