Il reddito di cittadinanza ha fallito? Il dibattito è aperto

"In un anno, in Piemonte, sono stati stipulati 1.936 contratti a tempo indeterminato, su una platea potenziale di oltre 61mila persone: questa è la prova del flop del puro assistenzialismo al quale vanno invece contrapposte politiche attive, efficaci ed in grado di far incrociare davvero la curva della domanda e quella dell’offerta, creando occupazione". A sostenerlo l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino che torna così ad attaccare sul tema del reddito di cittadinanza.

Un aggiornamento di fine agosto segnala che, in Piemonte, su una platea di 61.972 «notificati MLPS», ovvero beneficiari facenti parte degli elenchi che Anpal ha notificato alle Regioni in qualità di soggetti trattabili dai Centri per l'impiego, soltanto 8.009 hanno attivato un contratto di cui 1.936 a tempo indeterminato, che è poi l’obiettivo ultimo del progetto.

"E anche se va detto che gli esclusi e gli esonerati sono risultati essere 15.621 (il che restringe la platea) - aggiunge una nota della Regione - i Centri per l’impiego, gestiti da Agenzia Piemonte Lavoro e recentemente rafforzati con un progetto di nuove assunzioni, sono stati in grado di convocare per il primo appuntamento 49.637 persone, 26.720 delle quali hanno sottoscritto il cosiddetto «PdS» ovvero l’impegno nella ricerca del lavoro. Di questi 12.463 sono stati convocati per il secondo colloquio. Altri verranno convocati prossimamente anche grazie al suddetto rafforzamento dei Centri: 48 nuovi assunti hanno preso servizio a inizio mese, ma il progetto, fortemente voluto dall’assessore regionale al Lavoro e dal direttore di Apl, Federica Deyme, prevede, in due anni, l’assunzione totale di circa 400 persone per ridare forza a enti che, nell’intenzione della Regione, devono recuperare davvero centralità ed efficacia, diventando davvero un punto di riferimento per i cittadini che cercano occupazione".



Numeri, quelli relativi al Piemonte, che, secondo l'assessore Chiorino, "evidenziano il fallimento annunciato del provvedimento. Occorre puntare sulle politiche attive - prosegue Chiorino -, in particolare sull’orientamento e sulla formazione con misure che favoriscano davvero l’occupazione".

In Piemonte, nel post lockdown, Torino si conferma la provincia in cui è maggiore il numero di beneficiari, 37.367, e nella quale è stato registrato l’incremento più alto: +17,62 per cento rispetto ai 31.768 del 2019. Alessandria è seconda a quota 6.403 redditi di cittadinanza (+12,47 per cento in un anno) per un assegno medio mensile di 549 euro (506 euro dodici mesi fa), seguita da Cuneo (4.589 redditi, +11,22 per cento, 522 euro), Novara (4.380, +13,44%, 531 euro), Asti (2.923, +13,34%, 545 euro), Vercelli (2.522, +13,40%, 552 euro, importo medio più alto), Biella (2.238 redditi, +10,14%, 524 euro), Verbania (1.340, +9,66%, 502 euro).

Nei mesi scorsi, proprio sul reddito di cittadinanza, anche in ambito locale si era aperto un confronto tra il consigliere del Movimento 5 Stelle, Michelangelo Catricalà, e l'assessore alle Politiche sociali, Ketty Politi, sul tema della mancata attivazione dei progetti utili alla collettività, i Puc, che possono impegnare alcuni categorie di percettori del reddito di cittadinanza. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto a prestare tale attività che non darà luogo ad alcun ulteriore diritto. Il Comune di Vercelli ha pronti due progetti - uno dedicato alla cura dei quartieri e uno dedicato alla cura del verde e alle piccole manutenzioni collegate agli spazi pubblici - che potrebbero impiegare circa 60 persone per 12 mesi e per i quali il consigliere comunale ha sollecitato un intervento. Ovviamente l'attuazione di questi progetti non aprirebbe in alcun modo la strada a una futura assunzione ma andrebbe se non altro a mitigare l'effetto "assistenziale" di una misura che, o per i tempi di attuazione o per qualche altro meccanismo non sufficientemente rodato, sembra avere problemi a raggiungere i propri obiettivi.