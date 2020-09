Fiamme alla Dana Italcardano di Crescentino

Intervento dei Vigili del Fuoco, nella serata di lunedì 28 settembre, alla Dana Italcardano di Crescentino, dove più squadre del Comando di Vercelli sono intervenute per domare un incendio scoppiato all'interno di un reparto di produzione. Secondo i primi rilievi le fiamme sono partite da un forno di lavorazione industriale. L'intervento delle squadre ha consentito di arrivare in tempi brevi allo spegnimento delle fiamme ed alla messa in sicurezza del reparto. Non risultano esserci persone coinvolte nell'incidente.

(Notizia in aggiornamento)