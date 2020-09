Collaboratore del Comune positivo al Covid, momenti di preoccupazione ad Asigliano

Qualche momento di preoccupazione, ad Asigliano, dopo che in Comune è arrivata la comunicazione che un tecnico, collaboratore degli uffici, è risultato positivo al Covid.

Pur essendo trascorsi diversi giorni dall'ultima presenza in Comune del tecnico, i dipendenti e alcuni amministratori che erano venuti in contatto con la persona, si sono sottoposti volontariamente al tampone, risultando tutti negativi.

"Una decisione assunta nel chiaro intento di tutelare la salute pubblica - spiega il sindaco, Carolina Ferraris, rendendo nota, per spirito di trasparenza, la decisione -. Un grazie sincero per questa scelta di grande responsabilità assunta in totale autonomia pur non essendo necessaria essendo trascorsi più di 15 giorni dall'ultima visita in Municipio della persona risultata positiva".

Le attività in Comune, dunque, proseguono senza alcuna interruzione: "Auguriamo una pronta guarigione al nostro tecnico", conclude il sindaco.