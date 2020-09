Ex Hotel Garden, al via la riqualificazione: 36 stanze e una settantina di posti letto

A Borgosesia servono posti letto, per accogliere turisti e visitatori, e finalmente l’impasse è stato superato grazie all’unità di intenti tra il Comune e la proprietà dell’immobile ex Hotel Garden, che presto sarà oggetto di un consistente intervento di ristrutturazione per ritornare ad accogliere ospiti in città.

«Nel 2018 – spiega l’assessore all’Urbanistica Eleonora Guida – a seguito della chiusura dell’Hotel Garden, la proprietà dell’immobile aveva incaricato professionisti del settore con l’intento di avviare un intervento di riqualificazione e valorizzazione dell’intera struttura. Il Comune si è subito reso disponibile a rendere fattibile l’intervento, e nel luglio 2018 è stato presentato un progetto edilizio condiviso dalle Commissioni Tecniche Comunali, dai Vigili del Fuoco e dall’Amministrazione. A dicembre del 2018 – aggiunge Guida – il Consiglio Comunale, con l’intento proprio di incentivare la fattibilità esecutiva del progetto, e di altri analoghi sul territorio, con la Delibera n.46 ha modificato le aliquote relative ai contributi di costruzione riguardanti la destinazione turistica: l’obiettivo era, ed è, quello di dare supporto agli investitori nel settore delle attività ricettive, per le quali l’amministrazione comunale è disposta a valutare ogni possibile incentivo».

L’iter dunque giunge ora a compimento, con la promessa della proprietà di partire con i lavori di ristrutturazione entro fine anno: «Con l’ultima Giunta – spiega ancora l’assessore Guida – abbiamo già approvato anche una piccola modifica per migliorare il passaggio pedonale di fronte all’albergo ed abbiamo preso accordi per gestire nel migliore dei modi anche la raccolta rifiuti, essendo la struttura ubicata in una zona di forte passaggio».

I vertici della Svaltur, società proprietaria dell’immobile, soddisfatti per il buon esito dell’operazione, aggiungono qualche informazione sull’hotel in ricostruzione: «Abbiamo trovato gestori con esperienza ed entusiasmo - spiegano – e questo ci ha dato le garanzie per poter mettere in campo questo ambizioso progetto, che prevede la demolizione pressoché totale degli interni per realizzare 36 camere con una settantina di posti letto. Inizieremo quanto prima e – annunciano – prevediamo l’inaugurazione del nuovo hotel entro fine 2021. L’obiettivo è fornire alla città ed all’imprenditoria locale un punto di riferimento ricettivo, e naturalmente ci auguriamo di avviare un business produttivo. In tutto questo – concludono – abbiamo trovato grande disponibilità e collaborazione da parte del Comune, ulteriore stimolo per avviare questa impresa a Borgosesia».

Tangibile la soddisfazione del sindaco Paolo Tiramani: «Un altro tassello va a comporre il puzzle del nostro progetto per Borgosesia – commenta– per la nostra città la possibilità di accogliere turisti e visitatori è fondamentale: abbiamo aziende che potranno finalmente far soggiornare i loro clienti in una struttura vicina alla loro sede, come chiedevano da tempo. Inoltre – aggiunge - anche l’ambito turistico, in particolare legato all’escursionismo, sta facendo registrare buoni numeri, che saranno sicuramente favoriti dalla presenza di strutture dove poter pernottare. Mi auguro – conclude il sindaco - che questo hotel sia solo il primo di altre strutture ricettive che, anche nella formula del bed and breakfast, possano colmare un gap nell’accoglienza incompatibile con la vitalità di una cittadina come Borgosesia».