Univer, confermati presidente e vice

Lunedì 28 settembre il Consiglio di Amministrazione di Univer ha riconfermato alla presidenza l'ingegner Carlo Piazza (nominato dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli) e alla vice presidenza l'avvocato Alessandro Scheda (rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli).

I consiglieri, per i prossimi 3 anni, saranno Alberto Villarboito per il Comune di Vercelli, Filippo Sarasso per Confindustria Novara Vercelli Valsesia e Giuliana Mattiazzo per il Politecnico di Torino.