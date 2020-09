Trino, al via il rifacimento del Ponte sul Po

Partono oggi, lunedì 28 settembre, i lavori di manutenzione straordinaria e allargamento del ponte sul Po tra Trino e Camino. "Grazie a un importante investimento da parte della Provincia di Vercelli, si provvederà ad allargare il manufatto, permettendo di creare una corsia protetta per pedoni e biciclette e di realizzare un nuovo parapetto", spiega il sindaco Daniele Pane.



Sul ponte passano ogni giorno circa 1100 mezzi e, fin dalla sua costruzione, il ponte rappresenta un asse fondamentale di collegamento tra Vercellese e Monferrato: "I fondi assegnati dal ministero delle Infrastrutture e sbloccati negli ultimi giorni del 2019, erano stati erogati dal decreto Cantieri Veloci, licenziato dopo il crollo del ponte Morandi - spiega ancora il sindaco -: l'intervento di pulizia e impermeabilizzazione consentirà di ripulire il calcestruzzo, sistemare le armature scoperte, ripulire arcate e pile".



Tutti gli interventi, che proseguiranno fino all'estate prossima, verranno fatti cercando di limitare al massimo i disagi: il passaggio sarà regolato su un'unica corsia, con alternanza semaforica nei due sensi e solo verso giugno 2021 si renderà necessaria una chiusura totale, per una durata di 20 - 30 giorni, per le opere di finitura del manto e collaudo.

Dopo i lavori al Ponte di Doccio, in Valsesia, c'è un altro importante intervento, dunque, sulla viabilità del vercellese: "Si sta lavorando per migliorare e rendere più sicura la viabilità anche in vista di un futuro aumento di flussi turistici tra la pianura e il Monferrato di cui il ponte rappresenta uno degli snodi fondamentali - conclude Pane - Grazie al presidente della Provincia di Vercelli, Eraldo Botta, al vice presidente Pier Mauro Andorno, all'Amministrazione del Comune di Camino e a tutti i tecnici che hanno lavorato per arrivare a questo importante risultato per il nostro territorio".