Doppietta dell'ex Pro Vercelli (ora nel Como) Max Gatto

Pro Vercelli: buona la prima

Dopo sette mesi di lunga assenza torna in campo la Pro Vercelli. Davanti ad un ristretto numero di presenti, la nuova Pro si è trovata davanti il più attrezzato Novara. Dopo l’addio del Presidente Massimo Secondo e del direttore sportivo Massimo Varini la palla “passa” in mano alla nuova società capitanata da Alex Casella. A mercato non ancora ultimato, e con la nuova regola dei 24 tesseramenti (non più 22 come inizialmente proposto dalla Lega) si deve considerare la Pro come un cantiere ancora da paerezionare.

I Leoni di Via Massaua, guidati da Modesto, hanno però impressionato durante la prima uscita ufficiale contro il Novara.

Una partita dai due volti quella dei ragazzi del neo tecnico Modesto: i primi 45’ hanno visto la Pro dominare sugli ospiti. Il risultato, di 1-0, era molto stretto. Gli ultimi 45’ di gioco invece hanno visto una Pro solida che concedeva qualche strappo di troppo al Novara. Il lavoro di preparazione di Modesto, però, è stato ottimo. Insomma, buona la prima cara Pro.

Le altre

La Serie C, girone A, ha aperto i battenti per la stagione 2020/2021 sabato 26 settembre: Lecco – Giana Erminio è stata la partita d’apertura. Il risultato finale ha visto imporsi i padroni di casa: Mstroianni – al 67’ – ha realizzato la rete del vantaggio e della vittoria del Lecco.

Pareggio, a reti bianche, tra Albinoleffe e Livorno. Altro pareggio, ma con un gol per parte, tra Pistoiese ed Alessandria. I padroni di casa vanno sotto, al minuto 17’ dopo la rete di Chiarello, ed agguantano il pareggio nel finale di partita grazie alla rete di Solero.

Importante vittoria del Pontedera, in trasferta ad Olbia, grazie alla rete realizzata da Catanese a metà secondo tempo. L’armata Carrarese, conto la Pro Patria, raccoglie solo un punto. Partita ricca di cartellini: 7 ammonizioni ed un’espulsione (per doppio cartellino giallo) a Parker. L’attaccante della Pro Patria salterà la prossima partita contro le Bianche Casacche.

Clamorosa la vittoria del Grosseto, in trasferta, contro il Piacenza. I toscani trovano le due reti per i tre punti durante il secondo tempo: prima Moscati e poi Galligani trafiggono la rete dei piacentini. Renate - Como termina con un’importante vittoria degli ospiti, i quali, grazie alla doppietta dell’ex Pro Vercelli Massimiliano Gatto, ottengono i tre punti: 2-3 il risultato sul tabellino finale. Anche l’ultima partita, andata in scena nella data domenica 27 settembre, vede la realizzazione di molti gol: 3-3 il risultato finale e punto che muove la classifica per entrambe le compagini. La Pergolettese, che domina nel primo tempo, si porta avanti di tre reti a zero: Andreolli e la doppietta di Morello facevano presagire una solenne prima uscita stagionale da parte degli ospiti. I padroni di casa, però, nel corso del secondo tempo, hanno ritrovato fiducia e sono riusciti a pareggiare i conti: Bianchi, Cruciani (su rigore) e Bitep (nel finale) regalano il primo punto stagionale.

Chiude la prima giornata di campionato la partita tra Juventus U23 e Pro Sesto. Il risultato finale vedere i padroni di casa imporsi per 2 reti ad una. Il gol dell’avvio è a favore degli ospiti, con Alessandro De Respinis che trova il vantaggio al 20’. Pareggia il match il bianconero Di Pardo al 54’ e al minuto 67’ Felix Correia regala i primi tre punti ai bianconeri. Da segnalare l’espulsione al 90esimo minuto dell’ex Pro Vercelli Alcibiade.