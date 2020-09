"Vicine ma NON conFUSE": i motivi del no all'unione tra Gattinara e Lenta

Gentile direttore,

Prima di tutto bisognerebbe rispondere alle domande poste dal sindaco Daniele Baglione in maniera così accattivante; piacerebbe vivere in un territorio più bello, con più servizi per gli anziani e per i bambini e ragazzi, pagando meno tasse, arrivando così a costruire un mondo migliore? Certo che sì ma chi amministra da 10 anni è lui, chi non ha abbassato a sufficienza le tasse è lui, chi trascura i servizi è lui, chi spende e spande caricando di debiti la collettività è sempre lui e ovviamente la sua amministrazione.

Ma vi ricordate quando difendeva la ferrovia? che fine ha poi fatto? E i Cavalieri del Sesia e le prese d'acqua del Comune di Gattinara dal fiume, diritto conservato per moltissimi anni e un vanto per la Città che fine hanno fatto? E l'ospedale che in realtà purtroppo - e sottolineo purtroppo - ospedale non lo è più che fine ha fatto? La stessa fine che faranno le promesse “elettorali” pro-fusione, parole utili solo a racimolare consensi per poi disattendere tutto o quasi contando sul fatto che la gente dimentica, soprattutto se non se ne parla più e si continua a riempirla di parole che raccontano di sogni irrealizzabili.

Tutte tante troppe parole, troppa "pubblicità ingannevole” con volantini e pagine intere di giornali a pagamento con didascalie e foto che inducono a credere che i due Comuni esisteranno anche dopo, quando invece uno non esisterà più, e sarà il mio, il nostro Comune di Lenta. Non fatevi ingannare.

E poi che dire della parola "Democrazia" usata ed abusata. Se avessero voluto tenere conto della volontà della gente avrebbero dovuto chiederlo alla stessa gente prima di intraprendere il percorso di fusione. Gli statuti Comunali permettevano e permettono consultazioni sul territorio per verificare la volontà popolare per le scelte che non erano previste nel programma elettorale ma che possono stravolgere il senso di una amministrazione. Non sono stati usati volutamente perchè consapevoli della contrarietà della stragrande maggioranza della gente.

E di tutti questi incontri promessi che dovevano spiegare le motivazioni della grande fretta nel fare questa fusione, soltanto 2 incontri contestatissimi...e mai ripeto mai nessuna risposta seria alle domande serie. Lo stesso sindaco di Valdilana che ricorda come loro la fusione l’avevano nel programma elettorale e ne hanno parlato per 3 anni. E noi per quanto? 3 mesi per colpa del covid-19, così ci hanno detto. Ma proprio per quello dovevano sospendere tutto e attendere la fine dell’epidemia. Hanno paura della gente e della contrarietà della maggioranza di essa.

Negli ultimi 30 anni si sono avvicendati diversi sindaci e ognuno ha operato nel rispetto delle autonomie locali, collaborando, senza sentire la necessità di inglobare i Comuni limitrofi.

Oggi non è più così: il rispetto avuto a riguardo delle identità locali, dai nostri attuali sindaci, viene deriso come “cosa vecchia”, “mentalità retrograda”, mentre si inneggia alla nascita di un nuovo comune, con tanti saluti alle autonomie locali di leghista memoria. A proposito di ciò, come mai ancora nessuna voce contraria si è levata da quella area politica? Si potrebbe pensare male... Cosa è cambiato? Cosa ha fatto nascere questa nuova necessità?



L’attuale sindaco di Gattinara è al termine del secondo mandato, e la legge (che è uguale per tutti) prevede che nei comuni di queste dimensioni, un sindaco uscente dal secondo mandato non possa ricandidarsi per il terzo.

Qualora questo dovere fosse ostico da digerire, vale la pena ricordare lo spirito della legge di limitazione che vieta il terzo mandato: evitare eccessive concentrazioni di potere personale e del suo uso; favorire il ricambio della classe dirigente delle amministrazioni locali; impedire e spezzare vincoli personali tra elettori ed eletti; evitare il clientelismo.

Ci sembrano motivazioni importanti, giuste, condivisibili e necessarie per regolare il conferimento di un incarico, come quello di sindaco, che esercita un ampio potere all’interno delle istituzioni. Come purtroppo la storia ci insegna, se ti “affezioni al potere” e sei abbastanza vanitoso da crederti insostituibile, finisci per compromettere la democrazia invece di difenderla.



Con questo “nuovo comune” il sindaco potrà ripresentarsi e l’ostacolo dell’ineleggibilità con il suo principio democratico è bello che superato.

Perché dovremmo sostenere questo progetto? Quale risultato otterremo?

Sicuramente, per legge i due storici Comuni così come li conosciamo non esisteranno più, e la cosa sarà irreversibile, saremo tutti in un “grosso pacco” un Ente Nuovo “ibrido” contenente i servizi che già conosciamo e che per essere meno costosi dovranno subire delle modifiche, il tutto con la fragile promessa dei nostri amministratori di “contributi dello Stato a pioggia”; mentre lo Stato che li dovrà stanziare ha già stabilito che manderà questi aiuti economici (contributi) solo se avrà i soldi a copertura e sicuramente per un periodo limitato. Mentre la risultanza di questo ibrido sarà irreversibile i soldi ovviamente sono un’incognita e nella migliore delle ipotesi arriveranno per i primi anni.