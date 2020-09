Tronzano: Lucia Scagnolato non siederà in Consiglio

Si chiude prima ancora dell'esame davanti al Consiglio comunale la vicenda legata all'ineleggibilità di Lucia Scagnolato, candidata sindaco di Tronzano per il centro sinistra e consigliere comunale di Cavaglià.

La vicenda era stata segnalata dai partiti di centro destra nei giorni immediatamente precedenti alle elezioni, creando una notevole polemica.

In queste ore arriva la notizia che la candidata sindaco non siederà in Consiglio comunale a Tronzano: Lucia Sagnolato ha dato le dimissioni e verrà surrogata nel corso del Consiglio comunale indetto per il prossimo 2 ottobre alle 21. Nel corso della seduta sono previsti il giuramento del sindaco Michele Pairotto, la nomina della giunta e la nomina delle commissioni.