Tre sentenze sfavorevoli al Comune: botta e risposta sui debiti fuori bilancio

Tre sentenze sfavorevoli al Comune di Vercelli hanno richiesto il riconoscimento di debiti fuori bilancio per una somma totale di circa 125mila euro.

Se ne è dibattuto nel corso del Consiglio comunale svolto lunedì, ancora una volta svolto in modalità remota.

Nel primo caso si tratta di una sentenza emessa dal Tar Piemonte a seguito del ricorso di un'azienda di pompe funebri che aveva contestato la determina di assegnazione dei funerali di povertà. Il Comune non si era costituito vista l'esiguità dell'ammontare dell'appalto, ma alla fine il Tar ha dato ragione alla ditta stabilendo che il Comune deve pagare 4.900 euro tra oneri e spese.

Il secondo debito fuori bilancio nasce da una sentenza del Tribunale di Vercelli che accoglie la richiesta di impugnazione di un automobilista che aveva ricevuto quattro verbali in 12 giorni perché la sua vettura risultava priva di copertura assicurativa. Il Giudice di Pace aveva riconosciuto le ragioni dell'automobilista, annullando tre sanzioni e riducendo l'importo della prima, ma aveva compensato le spese e condannato l'automobilista a pagare la notifica dei verbali. L'automobilista ha fatto ricorso e il Tribunale di Vercelli ha accolto la sua posizione condannando il Comune a pagare 1.130 euro.

La terza vicenda – che prevede l'esborso assai più consistente di 119.213,95 euro deriva invece da un'ordinanza emessa dal Tribunale di Vercelli e legata a una causa ancora aperta, relativa al fallimento della cooperativa Civitas che, nel 2014, aveva avuto l'appalto per i servizi di assistenza scolastica. Quell'anno la cooperativa Civitas aveva ceduto alcuni crediti (tra cui quelli derivanti dall'appalto in essere con il Comune di Vercelli) a una banca, ma nel frattempo il Comune non aveva versato le somme dovute a causa delle inadempienze contrattuali rilevate nella prestazione dell'azienda, che non pagava i propri collaboratori e che poi, nel corso dell'anno, venne sostituita. La cooperativa dichiarò poi il fallimento e la banca, vantando crediti non incassati dal Comune di Vercelli, si è rivolta al giudice. Nel corso della causa, che ancora non è finita, il Tribunale ha emesso un'ordinanza di pagamento che impegna il Comune a versare il denaro alla banca. “Ovviamente – ha specificato l'assessore Michelini – se la causa si concluderà a nostro favore, la banca ci restituirà il denaro”.

La discussione delle delibere ha anche aperto la strada a un botta e risposta tra l'assessore Michelini e i consiglieri di minoranza che hanno votato contro tutte le tre delibere. “Vorrei capire qual è il senso politico di votare contro il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze passare in giudicato...” ha commentato Michelini, suscitando la reazione piccata di Alberto Perfumo (SiAmo Vercelli): “La minoranza vota contro anche in segno di dissenso politico. Un assessore non può chiedere conto del comportamento dei consiglieri” e di Michelangelo Catricalà (M5S): “Non è ammissibile che i costi delle sentenze che danno torto al Comune vengano scaricati sui cittadini” è stato il suo commento. “Questi atti – ha replicato Michelini - vengono trasmessi alla Corte dei Conti e se questa verifica che c'è qualche responsabilità di funzionari procede di conseguenza. Altrimenti occorre pagare perché si deve rispettare una sentenza passata in giudicato”.