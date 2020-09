Maculopatia retinica, approvata la mozione regionale per l'inserimento nei Livelli essenziali di assistenza

La maculopatia è una patologia che interessa la parte centrale della retina: gli individui che ne sono affetti riscontrano perdita progressiva della visione centrale con limitazione della funzione visiva, perdendo la capacità di leggere, guardare la televisione o riconoscere i volti delle persone. A proposito, il consigliere e presidente della commissione Sanità al termine dei lavori della Commissione Sanità ha ricordato che la Maculopatia è una patologia retinica che nella maggioranza dei casi è legata all’età, ma può altresì essere causata l’eccessivo stress da un uso prolungato di videoterminali; si manifesta in soggetti con età superiore ai 50 anni e tuttavia non è escluso che la degenerazione maculare possa manifestarsi già nell’infanzia o in giovani adulti. Essendo una malattia altamente invalidante, in quanto ritenuta una delle principali cause di cecità nei paesi Occidentali, è fondamentale una diagnosi precoce, per impostare una terapia laddove prevista”

Il presidente ha aggiunto che oggi abbiamo si è approvato all’unanimità in commissione Sanità la mozione di sostegno all’inserimento della maculopatia miopica e senile all’interno dei Lea. È un primo passaggio che dovrà essere finalizzato anche in Aula Regionale ma per il quale va fin d’ora il ringraziamento a tutte le forze politiche che hanno dato il proprio sostegno trasversale a una mozione che affronta un problema reale per i pazienti e il sistema sanitario.