Casa di Riposo, volano parole grosse sulla mozione di sfiducia al CdA (bocciata)

E' finita con una scontata bocciatura la richiesta di dimissioni del CdA della Casa di Riposo avanzata dai consiglieri di Pd, lista Civica, Movimento 5 Stelle e SiAmo Vercelli. E, nella discussione del documento, sono volate accuse pesanti tra minoranza e sindaco.

E' Michele Cressano (Pd) a presentare la mozione sottoscritta in cui si chiede al sindaco di revocare i componenti del CdA di nomina comunale. “E' un atto importante, di responsabilità politica dopo quello che è capitato in Casa di Riposo nel corso della pandemia – dice Cressano –. L'esame dei compiti statutari che spettano al CdA fa emergere l'inadeguatezza e la non efficienza dimostrata dai consiglieri nominati dal Comune nel momento in cui si è manifestata con maggior forza la violenza del virus. Non risulta che il CdA si sia attivato o abbia assunto iniziative per affrontare la situazione di grave difficoltà in cui si trovava la Casa di Riposo e che vennero poi rese note attraverso una lettera inviata dal direttore direttamente al sindaco e al manager dell'Asl”.

La domanda di Cressano è: “Dunque i consiglieri del CdA hanno colto la gravità della situazione? Avevano le competenze per capire che la struttura non poteva essere lasciata a se stessa in un momento tanto difficile? La sensazione è che la struttura sia stata lasciata sola, senza direttive, con operatori privi di dispositivi di protezione individuale. Ovviamente non si chiedeva al CdA di intervenire di persona, ma di fare tutto quel che era nelle proprie possibilità per evitare quelle morti e quelle situazioni di crisi di cui portano la responsabilità morale. Invece nulla è stato fatto: per questo chiediamo al sindaco di dimissionare questo CdA che non ha nemmeno saputo ringraziare chi ha donato i Dpi”.

A rispondere è Romano Lavarino, capogruppo della Lega: “In quei giorni, in Casa di Riposo, è morta anche mia mamma – dice Lavarino - dunque ho vissuto quella tragedia sulla mia pelle. La mia frustrazione, la mia rabbia, il mio dolore per l'accaduto sono diventati oggetto di un esposto, indirizzato all'autorità giudiziaria, per chiedere di rilevare eventuali responsabilità. A quel che so è stata aperta un'inchiesta nella quale sono indagati medici e professionisti, ma non il CdA della Casa di Riposo. Dunque attribuire una responsabilità morale per le oltre 40 morti di quei giorni rappresenta un'aberrante forzatura del diritto. Per questo la Lega voterà no”.

Stessa posizione anche per Fratelli d'Italia, come spiega Stefano Pasquino: “Quel CdA, da poco insediato, si è trovato di fronte a una crisi epocale, senza precedenti. Dovremmo ringraziarli per essere rimasti ad affrontare quella situazione non certo accusarli di colpe che non dà loro neanche la magistratura”.

Veementi le parole del sindaco Andrea Corsaro: “Ringrazio il consigliere Lavarino per la pacatezza che dimostra con le sue parole – dice –. Parole tanto più significativa a fronte delle accuse apodittiche della minoranza: come potete sostenere che ci sia una responsabilità morale di persone che, appena entrate in carica, si sono sacrificate per fare tutto quello che era in loro potere? Come potete dire che c'è una responsabilità morale, senza sapere cosa è stato veramente fatto? Come potete essere così inferociti? Certo che il Covid è entrato in Casa di Riposo. E purtroppo non solo a Vercelli. Ma sostenere che ci sia una responsabilità mortale del CdA è ingiusto, immorale, non provato e rasenta lo sciacallaggio di fronte a un tema che ci fa soffrire per quello che hanno passato gli anziani e i loro familiari. Credo che questa mozione sia vergognosa: nell'immediatezza dei fatti sono stati fatti Comitati dell'ordine e della sicurezza; abbiamo fatto riunioni di capigruppo; abbiamo cercato di supplire a ogni tipo di difficoltà che, in quel momento erano drammatiche e purtroppo, diffuse. Di fronte alle emergenze bisogna unirsi, non speculare per interessi politici. Cerchiamo di avere elementi e prove prima di addossare colpe. I Dpi sono stati sempre a disposizione; prima di dire che qualcosa non è stato fatto occorre documentarsi e raccogliere le prove. Tutti abbiamo cercato di aiutare, superando ogni steccato”.

Accuse di sciacallaggio fermamente rigettate da Alberto Perfumo (SiAmo Vercelli): “Io credo ci sia un piano personale, in cui tutti ci siamo impegnati per fare il nostro meglio in quella situazione. Ma ci sono anche responsabilità che derivano dal ruolo che viene ricoperto da ciascuno di noi. Un CdA ha delle responsabilità e si muove attraverso atti formali. E l'analisi di questi atti ci ha fatto ritenere che il Consiglio di Amministrazione sia venuto meno a un dovere che doveva assolvere e ci siamo chiesti se sia il caso di andare avanti con questa gestione. Altro non abbiamo fatto”.

Sulla stessa linea Maura Forte: “Sono allibita dalle parole del sindaco. Tutti sappiamo cos'è successo, tutti siamo stati interpellati dai parenti degli ospiti e tutti abbiamo cercato di dare il nostro aiuto e sono molto dispiaciuta del tentativo che si fa oggi di gettare discredito su quest'iniziativa della minoranza. Non si fa così. Noi guardiamo i dati, le delibere gli atti formali e questi ci fanno dire che le cose non sono andate come dovevano”.

A sostenere ulteriormente la richiesta di dimissioni l'intervento di Alberto Fragapane (Pd): “Non vogliamo sostituirci a nessuno e tanto meno alla magistratura. Abbiamo guardato le delibere e gli atti: è vero che alcune case di riposo hanno avuto morti, ma molte altre no, anche nel nostro territorio. Dobbiamo capire se ci sia una responsabilità politica nell'accaduto e noi crediamo che occorra dare un segnale di discontinuità con quello che è successo in un ente che ha avuto gravi problemi”.

Non partecipa al voto, invece, Voltiamo Pagina, con Roberto Scheda che sottolinea come: “Le responsabilità verranno definite alla fine, dall'indagine della magistratura. Però è importante restare uniti e promuovere un rilancio coordinato della struttura, recuperando il terzo piano e potenziando le offerte”.

Contrario alla mozione anche Pino Cannata (gruppo misto) mentre Michelangelo Catricalà (M5S) ricorda che tutti i suoi allarmi erano stati ignorati dalle istituzioni. “Abbiamo raccolto il grido di dolore di chi lavorava in Casa di Riposo, abbiamo cercato il confronto con le istituzioni: nessuno ci ha ascoltato. Abbiamo coinvolto il nostro consigliere regionale: è stato insultato pubblicamente perché aveva detto la verità. Non permetto che mi si chiami sciacallo perché tutti sanno il cuore e l'impegno che ho messo per questa vicenda”.

L'esito della votazione è prevedibile: a favore gli 8 firmatari del documento, contro la maggioranza (19 i voti) e astenuti i consiglieri di Voltiamo pagina: bocciatura scontata.