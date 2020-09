Bocciato l'ordine del giorno sulla libertà per Patrick Zaki

Con quindici no e dieci si il Consiglio Comunale di Vercelli non ha approvato, nella seduta di lunedì 28 settembre, l'ordine del giorno - presentato dai consiglieri Alberto Fragapane, Maura Forte, Carlo Nulli Rosso, Michele Cressano, Manuela Naso e Alfonso Giorgio - che esprimeva grande preoccupazione per la privazione della libertà, le condizioni di salute e il trattamento carcerario di Patrick Zaki, manifestava solidarietà a lui e alla sua famiglia e invitava l'Amministrazione Comunale ad attivarsi sul piano istituzionale per porre fine alla sua detenzione.

"Nella discussione - rileva Amnesty Vercelli che aveva sostenuto l'ordine del giorno - è prevalso il clima divisivo tra maggioranza e opposizione e le argomentazioni, negli interventi dei consiglieri contrari, sono state spostate su altri temi, pur sensibili e importanti ma che non avevano nulla a che vedere con il tema della discussione. Peccato! Vercelli perde l'occasione per alzare la testa e guardare un po' più lontano. Perde l'occasione per dare una mano a uno studente egiziano che, per i propri studi universitari, ha scelto una nostra università, l'Università di Bologna, e che oggi non chiede altro che poter tornare a studiare".

Amnesty conclude ringraziando i consiglieri comunali che hanno presentato l'ordine del giorno: "Per Amnesty International Patrick Zaki è un prigioniero di coscienza detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media. Invitiamo i cittadini vercellesi ad unirsi alle 150.000 persone che ne hanno richiesta la liberazione immediata ed incondizionata sottoscrivendo l'appello on-line disponibile al seguente link: bit.ly/386DFHZ".

Dal canto suo Alberto Fragapane, capogruppo del Pd, commenta: "La maggioranza dei consiglieri comunali di Vercelli, nello specifico i consiglieri comunali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, e il sindaco Andrea Corsaro, hanno votato contro la nostra proposta di unirci alla richiesta portata avanti da tanti comuni italiani di chiedere libertà per Patrick George Zaki, un ragazzo di 27 anni che dal 7 febbraio è in carcere in Egitto, con l’accusa legata ad alcuni post su Facebook considerati come propaganda sovversiva. Con questo voto - prosegue Fragapane - la città di Vercelli volta le spalle di fronte a un ragazzo di 27 anni. Una frase che fa rabbrividire già da sola, che non richiede ulteriori commenti, se non il ribadire il nostro sconforto e la nostra amara delusione nel constatare che non tutti i consiglieri comunali della nostra città, e neppure il sindaco, reputano la difesa della libertà come un valore universale, giustificando infatti il loro voto contrario con il fatto che vi siano casi analoghi non menzionati nel nostro documento, altrettanto importanti ma che non avevano a che vedere con l'oggetto della discussione. Nonostante questa scelta del centrodestra e del sindaco di Vercelli, noi continueremo a fare la nostra piccola parte in questa battaglia di civiltà e di libertà".