Stiamo per celebrare la Giornata Mondiale della TV

Nel 1996, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 21 novembre la Giornata Mondiale della TV. L'ONU ha riconosciuto che la televisione ha un maggiore impatto sul processo decisionale oltre ad essere un ambasciatore per l'industria dell'intrattenimento. La televisione è un simbolo di comunicazione e globalizzazione che educa, informa, intrattiene e influenza le nostre decisioni e opinioni.

Un tempo, per televisione si intendeva la scatola seduta nel soggiorno che riceveva onde radio e trasmetteva immagini. Quei giorni sono andati. "La televisione è ora qualsiasi sistema che trasmette suoni e immagini e viene visualizzato su uno schermo. Può ancora essere il grande schermo nella quiete domestica - dichiara Erika Cecchetto dalla sede di ReviewBox.it - ma si riferisce anche al tuo desktop, laptop o telefono. Con le sue numerose innovazioni, come l'introduzione delle smart TV connesse ad Internet e gli schermi ad altissima risoluzione, la TV è una fonte di intrattenimento e di informazioni a cui accediamo quotidianamente".

Questi mesi di maggior ritiro fra le mura di casa è stata rivalutata da molti spettatori, perché ha consentito di mantenere un filo diretto per l'aggiornamento sulla pandemia e sui provvedimenti anti-Covid del Governo , costituendo quasi un tutt'uno con i social media: basta digitare il programma televisivo, programma di notizie o rete preferito e ci saranno molti commenti, Mi piace e condivisioni. La televisione offre un'esperienza comune di cui parlare con gli altri.

L'apparecchio TV elettronico si deve a un inventore statunitense di 21 anni di nome Philo Taylor Farnsworth , che inventò la prima televisione elettronica al mondo presentandola a San Francisco nel 1927. Ha vissuto in una casa senza elettricità fino all'età di 14 anni. Al liceo, iniziò a pensare a un sistema in grado di catturare immagini in movimento, trasformarle in un codice e spostare quelle immagini con onde radio su dispositivi diversi. Era anni avanti rispetto al sistema televisivo meccanico, poiché la sua struttura catturava immagini in movimento utilizzando un fascio di elettroni ispirato dal tubo a raggi catodici inventato dal fisico tedesco Ferdinand Braun nel 1897.

Farnsworth in seguito trasmise notoriamente l'immagine del simbolo del dollaro usando la sua televisione dopo che un altro inventore chiese "Quando vedremo dei dollari da questa cosa?" Nessuno di loro sapeva che il televisore sarebbe diventato l'emblema di una giornata internazionale che promuoveva la diffusione dell'informazione globale.

La televisione è stata riconosciuta come uno strumento importante per informare, canalizzare e influenzare l'opinione pubblica, avendo una presenza e un'influenza indiscutibili sulla politica mondiale. A causa di questo evento, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di nominare il 21 novembre Giornata mondiale della TV, non per celebrare l'oggetto in sé, ma il simbolo della comunicazione e della globalizzazione nel mondo contemporaneo che rappresenta. Un'occasione che ogni anno vede l'organizzazione di svariate attività di informazione e di approfondimento sul tema, in collaborazione con i maggiori organi rappresentativi delle emittenti e dei professionisti della comunicazione.