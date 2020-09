Rapina ai danni di un 19enne vercellese: nei guai tre giovani

Lo scorso luglio, nel corso di una serata in discoteca, avevano rapinato un 19enne vercellese in vacanza a Finale Ligure. In questi giorni per tre giovani di Leinì, identificati dai Carabinieri del centro ligure come responsabili del fattaccio, sono stati identificati e accusati di concorso in rapina, estorsione, minaccia e porto abusivo di coltello.

Il giovane vercellese era stato avvicinato dai tre nella discoteca "Il Covo": prima erano state scambiate un po' di chiacchiere e si era creato un clima amichevole; poi, all’uscita del locale, i tre avevano minacciato il vercellese con un coltello, facendosi consegnare il portafoglio e costringendolo a prelevare il denaro contenuto nella sua postepay.

Infine i tre si erano tenuti la carta, pretendendo un riscatto di 100 euro che il vercellese avrebbe dovuto pagare il giorno seguente.

Il giovane si era subito rivolto ai carabinieri che nel corso delle prime indagini, sulla spiaggia libera davanti a lungomare Migliorini, avevano bloccato i presunti rapinatori, di 17, 19 e 21 anni, uno solo dei quali aveva fatto qualche parziale ammissione. Nel prosieguo delle indagini i Carabinieri hanno ricostruito l’episodio sulla base delle immagini del sistema di videosorveglianza e hanno definito le singole responsabilità arrivando, nei giorni scorsi, a denunciare i tre torinesi.