Coltivava in casa piante di marijuana: arrestato un 22enne

Coltivava in casa piante di marijuana e aveva anche il materiale occorrente per preparare e commercializzare la droga, il 22enne arrestato l'altra notte dai Carabinieri di Gattinara.

L'arresto è arrivato al termine di una perquisizione nell’abitazione di un 22enne del posto, rinvenendo dello stupefacente: i Carabinieri, infatti, erano venuti a conoscenza che il 22enne di origine campana deteneva dello stupefacente e così hanno deciso di eseguire un servizio di osservazione nei pressi della sua abitazione.

Durante la notte, tuttavia, notando che all’interno dell’abitazione le luci erano accese, hanno deciso di procedere alla perquisizione locale, rinvenendo tre piante di marijuana, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento. Il 22enne, nullafacente, già gravato da pregiudizi per reati specifici, è stato accompagnato in caserma e al termine degli accertamenti è stato dichiarato in stato di arresto per coltivazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.