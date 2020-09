Niente mascherina e lavoratori in nero: grossi guai per un fruttivendolo

L'inosservanza delle norme anti-Covid (in particolare il mancato utilizzo della mascherina), ma anche l'inosservanza di alcune norme igieniche e l'assenza di prezzi e orari di apertura sono costati molto cari a un negozio di frutta e verdura di corso Prestinari, sanzionato con 5.700 euro al termine di un'ispezione della Polizia locale.

Il negozio è anche stato chiuso per cinque giorni e, dal momento che due lavoratori - tra cui un minorenne - non risultavano essere in regola, l'esercizio commerciale è stato segnalato all'Ispettorato del lavoro.