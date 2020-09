Boato nella notte a Robbio: ignoti fanno esplodere il Postamat, ingenti danni all'ufficio

Un forte boato, momenti di paura e gravissimi danni all'ufficio postale: sabato mattina Robbio si è svegliata al suono delle sirene die Vigili del Fuoco intervenuti, intorno alle 5:30, in via Lombardia a Robbio per la messa in sicurezza e verifica di un dispositivo “Postamat” distrutto a seguito di esplosione causata da ignoti.